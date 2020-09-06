На Донбассе боевики нарушили перемирие

Боевики обстреляли украинские позиции. Фото: pressjfo.news

На Донбассе 6 сентября на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня боевики нарушили договоренности и осуществили прицельный обстрел украинских позиций.

В результате обстирилив пострадал военнослужащий. Об этом сообщает пресс служба ООС у Facebook.

"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции", - сказано в сообщении.

Как отмечается, бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ЗФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехстороннего контактной группой 22 июля 2020. Сегодняшний обстрел раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", - говорится в сообщении.

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В ООС заявили, что дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены ТКГ. В противном случае при следующем обстрела украинских позиций украинские военные предоставят "адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств".

Украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы через заявление главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина. Так, ТКГ соберется в воскресенье, 6 сентября, чтобы обсудить приказ лидера ДНР уничтожить укрепления Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, расположенного вблизи линии разграничения.