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понедельник, 07 сентября 2020 14:14

Россия настаивает на продолжении режима прекращения огня

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Россия настаивает на продолжении режима прекращения огня
Кремль отреагировал на обострение ситуации в Донбассе.Фото:pixabay

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия обеспокоена обострением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе", и настаивает на продолжении режима прекращения огня.Об этом он сказал журналистам на пресс конференции, передает российское информагентство ТАСС.
"Мы обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", - сказал Песков.

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Представитель Кремля при этом не стал отвечать на вопрос, планируются в связи с этой ситуацией контакты представителей МИД России и Украины.


На Донбассе 6 сентября на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня боевики нарушили договоренности и открыли прицельный огонь по украинским позициям. Было осуществлено по меньшей мере три обстрелы, во время которых один украинский военнослужащий был ранен, а другой - погиб.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочную разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за обострения в Донбассе. Украинская сторона хочет обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

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