Глава Донецкой ВЦА хочет "передвинуть" областной центр

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко рассматривает возможность переноса областного центра.

Хочет изменить Краматорск на Мариуполь, сообщают Донецкие Новости.

"Это не губернаторы выбирают город. А особенности, связанные с логистикой и с особенностями проведения операции Объединенных сил. Это не просто так, что кому-то захотелось, и выбрали Краматорск. Этому есть логическое объяснение. Если какие-то предложения будут, разумеется , я их рассмотрю ", - сказал Кириленко.

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10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное с ПТРК боевики обстреляли автоколонну, в который ехал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко. Попали в грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко не согласовывал свою поездку со штабом операции Объединенных сил.

Павел Кириленко родился в Макеевке. Работал помощником прокурора Донецкой области. В сентябре 2017-го стал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. Родители Кириленко живут в оккупированном Енакиево. Отец Александр Кириленко является владельцем строительной компании в городе, брат воюет за боевиков.