Генерал Кривонос рассказал о лучшей тактике украинской армии в войне с РФ

Генерал Сергей Кривонос рассказал о сильных сторонах украинских ВСУ. Фото: flot2017.com

Лучшей тактикой для украинской армии в случае вторжения России в Украину стало бы нанесение ударов небольшими подразделениями.

Об этом сказал бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в комментарии к фильму "Какой будет война между Украиной и Россией в 2022 году?" проекта Радио Свобода Донбасс.Реалии.

По мнению генерала, если произойдет активизация боевых действий, то это не будет фронтальная война. Это будет война мобильная и по определенным направлениям.

Поэтому задача ВСУ – готовить подразделения и личный состав, в том числе, и к действиям в небольших мобильных подразделениях и самостоятельных действиях.

"Вот, как раз способность этих соединений действовать самостоятельно, активно, агрессивно, нанося удары и отходя по принципу "кусай и уходи", вот это, пожалуй, лучшая будет тактика, если россияне будут превалировать нас по количеству и качеству своей техники", – сказал Кривонос.

Генерал выделил преимущества украинской армии в случае полномасштабного вторжения России.

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"Нашими сильными сторонами может быть знание территории, на которой мы сражаемся, то, что мы защищаем свою территорию – это моральное, и плюс слаженность подразделений и подготовленность их к действиям на этой местности", – подчеркнул Кривонос.

Генерал подчеркнул необходимость проведения военных учений по тем направлениям, которые рассматриваются как наиболее угрожающие в случае эскалации боевых действий.

"Чем больше пота на полигоне, тем меньше крови на поле боя", – сказал Кривонос.

Ранее разведка США сообщила союзникам, что есть план российского вторжения в Украину с численностью войск до 175 тысяч 2022 года. Россия отрицает намерения развязать войну и заявила, что Соединенные Штаты и европейские страны должны уменьшить поддержку Украине, установив де-факто красные линии, содержащие запрет на вступление Киева в НАТО. В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по членству в Альянсе. Россия в ответ грозит "военными шагами".