Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) завершила очередной этап приема легких многоцелевых вертолетов типа H125 производства Airbus Helicopters.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: dpsu.gov.ua

"Первые вертолетные машины уже вылетали для воздушного мониторинга украинско-белорусского участка границы. Кроме замечательных летных характеристик мониторинговое оборудование вертолетов показало возможность значительного расстояния эффективно отслеживать обстановку и вести видеофиксацию", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что используют Airbus H125 с начала 2020 года. Однако новые пять машин, прибывших в ноябре-декабре 2021-го, имеют существенные преимущества.

Они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в частности, в инфракрасном режиме. При этом благодаря тепловизионной камере можно обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 км. Есть возможность не только вести запись видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его.

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Вертолеты также оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут быть использованы синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

Маневренность и грузоподъемность вертолетов типа Н125 позволяют выполнять полеты с оперативными группами на борту, а новейшие образцы радиотехнического обеспечения поддерживать оперативное взаимодействие и координировать пограничные наряды.

23 декабря 2021-го из Франции прибыли три новых вертолета Airbus H125 для украинских пограничников. Эти вертолеты обладают современным оборудованием для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Сейчас ГПСУ имеет уже семь вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter.