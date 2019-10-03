Формула Штайнмайера: Зеленский записал видеообращение

Зеленский заявил, что договоров с террористами не подписывали. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по поводу формулы Штайнмайера.

Он объяснил последние действия власти по решению войны в Донбассе. Видео опубликовал Офис президента Украины.

Президент подчеркнул, что Украина не подписывала никаких соглашений с незаконными группировками.

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"Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР или ЛНР? Нет! Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, где показали согласования позиций по тексту этой формулы", - заявил Зеленский.

В Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Кривом Роге, Северском Донецке, Мариуполе и Краматорске прошли акции протеста.