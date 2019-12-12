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четверг, 12 декабря 2019 10:17

Фильм о Донбассе будет бороться за премию на кинофестивале в Британии

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Фильм о Донбассе будет бороться за премию на кинофестивале в Британии
Фильм "Анна" снимали в копродукции Украины, Израиля и Великобритании. Фото: www.buro247.ua

В шорт-лист кинопремии BAFTA попал игровой фильм "Анна" Декеля Беренсона.

Лента будет соревноваться в номинации "Лучший британский короткометражный фильм", сообщили на сайте Британской киноакадемии.

Награду в этой категории получили 10 кинолент.

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Фильм "Анна" снимали в копродукции Украины, Израиля и Великобритании. Его представили 24 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале. Лента вошла в программу Национального конкурса 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

В центре сюжета фильма история о матери-одиночке по имени Анна. Она живет на охваченном войной Донбассе и воспитывает 16-летнюю дочь. Главная героиня работает на мясоперерабатывающем комбинате и мечтает о лучшей жизни.

Украинский режиссер Сергей Лозница получил государственную премию имени Александра Довженко за полнометражную ленту "Донбасс". Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский вручил мужчине награду.

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