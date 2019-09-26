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четверг, 26 сентября 2019 16:22

Режиссер получил премию Довженко за фильм "Донбасс"
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Режиссера Сергея Лозницу наградили премией имени Александра Довженко.
Фото: www.ukrinform.ua
Режиссера Сергея Лозницу наградили премией имени Александра Довженко.
Режиссера Сергея Лозницу наградили премией имени Александра Довженко.
Режиссера Сергея Лозницу наградили премией имени Александра Довженко.

Украинский режиссер Сергей Лозница получил государственную премию имени Александра Довженко за полнометражную ленту "Донбасс".

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский вручил мужчине награду, сообщило издание "Укринформ".

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По словам Лозницы, для него большая честь получить премию от государства. "Донбасс" - это первый фильм в его творчестве, который удалось сделать при активной финансовой поддержке Украины.

"За всю мою 24-летнюю кинодеятельность я сделал 25 картин - это стало возможным благодаря тому, что за последние 5 лет изменилась ситуация. Благодаря работе большого количества людей, в том числе депутатам, которые приняли закон о кино, и тех людей, которые проголосовали за финансирование кино, потому что без этого кино невозможно", - прокомментировал режиссер.

Лозница подчеркнул, что теперь ни один кинофестиваль не проходит без участия украинских фильмов.

Лента Сергея Лозницы "Донбасс" рассказывает о людях, которые живут в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины и включает 13 переплетенных сюжетов, которые демонстрируют различные сферы жизни на оккупированных территориях. Картина показывает, как боевики забирают автомобиль у местного бизнесмена, как переселенцы живут в подвале, как чиновник обворовывает больницу и как снимаются постановочные новости для телевидения. Лозница написал сценарий картины по мотивам документальных роликов, выложенных очевидцами в Интернет.

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