Режиссер получил премию Довженко за фильм "Донбасс"

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Украинский режиссер Сергей Лозница получил государственную премию имени Александра Довженко за полнометражную ленту "Донбасс".

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский вручил мужчине награду, сообщило издание "Укринформ".

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По словам Лозницы, для него большая честь получить премию от государства. "Донбасс" - это первый фильм в его творчестве, который удалось сделать при активной финансовой поддержке Украины.

"За всю мою 24-летнюю кинодеятельность я сделал 25 картин - это стало возможным благодаря тому, что за последние 5 лет изменилась ситуация. Благодаря работе большого количества людей, в том числе депутатам, которые приняли закон о кино, и тех людей, которые проголосовали за финансирование кино, потому что без этого кино невозможно", - прокомментировал режиссер.

Лозница подчеркнул, что теперь ни один кинофестиваль не проходит без участия украинских фильмов.

Лента Сергея Лозницы "Донбасс" рассказывает о людях, которые живут в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины и включает 13 переплетенных сюжетов, которые демонстрируют различные сферы жизни на оккупированных территориях. Картина показывает, как боевики забирают автомобиль у местного бизнесмена, как переселенцы живут в подвале, как чиновник обворовывает больницу и как снимаются постановочные новости для телевидения. Лозница написал сценарий картины по мотивам документальных роликов, выложенных очевидцами в Интернет.