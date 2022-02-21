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понедельник, 21 февраля 2022 22:20

Спецтема: Враг возле украинской границы

Евросоюз готовится дать ответ о признании Россией ДНР и ЛНР

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Евросоюз готовится дать ответ о признании Россией ДНР и ЛНР
Евросоюз даст заявление по Донбассу. Фото: Украинская правда

Признание Россией как ДНР и ЛНР оккупированных территорий Донбасса – вопиющее нарушение международного права.

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры дадут единый, жесткий и решительный ответ в знак солидарности с Украиной", – заявили в Twitter высокий представитель Евросоюза по вопросам безопасности и зарубежных дел Жозеп Боррель, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

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Президент страны-агрессора Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией.

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