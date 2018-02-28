Европейский Союз выделит €24 млн для жителей Донбасса

Новое финансирование ЕС поможет удовлетворить основные потребности наиболее уязвимых групп населения на линии соприкосновения. Фото: allpravda.info

Европейская комиссия выделит €24 млн гуманитарной помощи пострадавшим в ходе конфликта в Донбассе.

"Четыре года конфликта вызвали огромную нагрузку на гражданское население на востоке Украины. Мы не можем забывать о том, что на пороге Европейского Союза существует гуманитарный кризис. Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую ​​как питание, здравоохранение и образование для детей ", - отметил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис, передают "Украинские Новости".

Новое финансирование ЕС поможет удовлетворить основные потребности наиболее уязвимых групп населения на линии соприкосновения, в том числе в районах, контролируемых неправительственными организациями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимчук назвал самый реалистичный сценарий освобождения Донбасса

В настоящее время ЕС предоставил более €677 млн с начала конфликта в 2014 году.