"Это все ваш Порошенко" - что говорят ЛНРовцы украинцам в Станице Луганской

Фото: Fb/taras.korniyuk

Пункт пропуска "Станица Луганская" встречает традиционными очередями из сотен пожилых людей. "Пенсионный туризм" процветает не только здесь, но и на всех пунктах пропуска на Востоке, независимо от времени года и политической погоды в Украине. Люди с оккупированной территории идут по пенсии и социальные выплаты к "укропам". Ненавидят их, ну то есть нас, но идут. Рассказывает журналист Тарас Корнюк в Facebook.

"После отвода украинских военных наши пограничники - последние силовики, оставшиеся между КПВВ и боевиками, которые не спешат разбирать фортификационные сооружения по ту сторону разрушенного моста", - пишет корреспондент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики "шастают" у Станицы Луганской с повязками ОБСЕ

Ночью пограничники дежурят усиленно, чтобы не подошли сепаратисты.

"За углом прямая дорога вдруг обрывается. И будто из-под земли всплывают одновременно десятки людей с "кравчучками", баулами, колясками и ящиками от бананов. Это все происходит под надзором двух мужчин в военной форме, укрывшихся от палящего солнца в тень бетонных блоков по ту сторону разрушенного моста. Над сооружением высоко поднят флаг то ли так называемой ЛНР, то ли России. В сортах дерьма не понимаю", - добавляет Корнюк.

Здесь есть специальные люди, которые на колясках для людей с инвалидностью возят пенсионеров от разрушенного моста до пограничного контроля. Цена вопроса - 100 грн.

Журналист рассказывает один из диалогов, состоявшихся вблизи КПВВ.

"Вдруг из-под моста выходит загорелый парень со стороны боевиков. Это идейный защитник ЛНР, который пасется в "серой зоне". Тоже зарабатывает на "пенсионном туризме".

- Сматри, как наши разминируют територию. А что ваши "укропы"? Они ничево нэ делают.

Конфликт явно рискует перейти в агрессивную плоскость. Под мостом - с десяток "МЧСников" ЛНР, курящих траву у реки, явно заинтересовались нашим разговором на повышенных тонах. К парню присоединяется его "собрат".

- Что ты броник адел? Ты что, сциш? Вчера девка была без броника, а ты не такой смелый?

Представители ОБСЕ в средствах индивидуальной защиты, рядом, представителей "русского мира" не заинтересовали.

- Это всьо ваш Парашенка. Он вайну начал. Мост ваши нацики падарвали.

- До 2014 року, коли прийшла Росія, тут ніякої війни не було. І мостом їздили на авто люди. І щодо президента: в нас уже три місяці Зеленський, а війна триває.

- А чево ты по-украински говоришь, зачем эти провокации и показуха?

Наряду проходят гражданские. Некоторые поддакивают поборникам ЛНР про любовь к России. Они совершенно не боятся, что в следующий раз, пересекая условную границу, за длинный язык ими заинтересуется СБУ. Не заинтересуется".

На территории Луганской области завершился первый этап разминирования. Саперы и пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очистили от взрывоопасных предметов около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территории дорог и лесополосы.