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пятница, 09 августа 2019 04:49

На Луганщине закончили первый этап разминирования

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На Луганщине закончили первый этап разминирования
На Луганщине закончили разминирование. Фото: Укринформ

На территории Луганской области завершился первый этап разминирования.

Саперы и пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очистили от взрывоопасных предметов около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территории дорог и лесополосы, заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, передает пресс-служба ведомства.

В частности, очищенными и проверенными считаются территории населенных пунктов Красный Деркул, Широкий и Красная Таловка Станично-Луганского района, а также с. Нижнебараниковка Беловодского района.

Разминирование территории вокруг КПВВ Станица Луганская, в частности, у разрушенного моста продолжается.

"Владельцам проверенных земельных участков рекомендовано принять во внимание риски, связанные с фактором российской агрессии, проникновение диверсионных групп для установления взрывоопасных предметов", - добавили в пресс-службе.

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В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

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