Разминирование моста в Станице Луганской оказалось под угрозой

Разминирование территорий вокруг моста в Станице Луганской на грани срыва. Фото: Pnds

Боевики не пускают украинских саперов на захваченную ими часть разрушенного моста в Станице Луганской.

В связи с этим разминирования прилегающих к мосту территорий, находящихся под контролем боевиков, невозможно. Об этом говорится в видео, которое опубликовала Станично-Луганский районная государственная администрация.

Провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы. В то же время боевики заявили, что не позволят проводить работы.

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Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разминировании территорий вокруг моста в Станице Луганской. Согласно договоренности работы должны были начаться с 1 августа.