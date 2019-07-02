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вторник, 02 июля 2019 09:19

"Это шаг к капитуляции!" - Парубий осудил разведение сил на Донбассе

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&quot;Это шаг к капитуляции!&quot; - Парубий осудил разведение сил на Донбассе
Разведение сил в Станице Луганской происходило 26-28 июня. Фото: Укріиформ

Отвод сил и средств в районе Станицы Луганской считаю неправильным шагом. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал в эфире телеканала ICTV.

"Я скажу свою личную позицию, считаю, что отвод войск со Станицы Луганской – это неправильный шаг. Так как даже когда апеллируют к каким-то договоренностям, то там был целый ряд пунктов, и первый из них, - это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна медицинская "скорая", я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру, - сказал политик.

- Потому что нам пытаются заменить понятие мира словам капитуляции".

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Разведение сил в Станице Луганской происходило 26-28 июня.

Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".

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