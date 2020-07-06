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среда, 12 августа 2020 18:05

Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь

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Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Яна Дугарь пошла добровольцем на фронт в июне 2016 года. Фото: Анатолий Гаевский, Gazeta.ua

На поле боя есть 3-5 секунд, чтобы оценить состояние раненого бойца и начать оказывать помощь, говорит Яна Дугарь, старший боевой медик роты 25-й воздушно-десантной бригады. С подразделением в 2018 году прошла бои за позиции "Зенит", "Шахта Бутовка", "Царская" вблизи Авдеевки Донецкой области.

"Мне говорят: на выезд. Дают точку на карте. На месте есть 3-5 секунд, чтобы оценить состояние. Кровотечение, травма, эпилепсия. Оказываешь догоспитальную, домедицинскую помощь, - рассказывает военная. - Во время боев за позиции "Шахта Бутовка" и "Зенит" были несовместимые с жизнью ранения. Но тогда, 2 января 2018 года, чудом удалось спасти Юру "Грека". Я его эвакуировала. Имел ранения в паховую артерию. Она большая и нет возможности наложить жгут. Получилось затампонировать и вовремя доставить в стабилизационный пункт к врачам (кровопотеря была такой, что бойцу пришлось вливать напрямую кровь 7 человек в больнице Авдеевки. Юрий Ульшин на войне с 2014 года. Воевал в батальоне "Азов", десантных войсках. - Gazeta.ua)".

Яна Дугарь пошла добровольцем на фронт в 2016 году. До службы в 25-й бригаде была операционной медсестрой, медсестрой хирургического отделения в мобильном госпитале №66 со Львова. Располагается в Покровске Донецкой области. Позже была прикомандирована в стабилизационный пункта в Авдеевке - туда доставляют раненых непосредственно с поля боя.

"Отличаются все 3 работы - в госпитале, на стабилизационном пункте и боевым медиком на передовой, - рассказывает Дугарь. - На первой ходишь в чистом халате. Под руководством врача выполняешь почасово указания из писем назначений. На стабпункте бывает должен принимать самостоятельно решения. Но рядом все равно есть врач. А на передовой ответственность только на тебе. От того, насколько качественно и своевременно работаешь - будет зависеть жизнь человека".

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ В ИНТЕРВЬЮ ЯНЫ ДУГАРЬ ЖУРНАЛУ "КРАЇНА"

Яна Дугарь имеет 8 добровольческих и государственных наград, в том числе орден "За мужество" 3-й степени.

12 декабря в прошлом году ее арестовали по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета. 20 июля 2016-го погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве. По версии следствия, Дугарь вела фотосъемку 15-18 июля вблизи места преступления. 5 месяцев провела под домашним арестом. В мае меру пресечения изменили на залог, но территориально должна быть в Новомосковском районе Днепропетровской области. Другие подозреваемые по делу - врач Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко - в следственном изоляторе более 200 дней.

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