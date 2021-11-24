ЕС призвал Россию отменить указ Путина

Указ Путина противоречит Минским соглашениям, считают в ЕС. Фото: Pexels

Европейский союз призвал Россию отменить указ президента Владимира Путина от 15 ноября о приравнивании товаров из оккупированных районов Донбасса к российским.

Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних дел Петера Стано.

Этот указ Путина противоречит Минским соглашениям.

"Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля. Они могут повысить напряженность и продлить статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции", - говорится в заявлении.

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ЕС призывает упразднить указ и прекратить односторонние меры.

Президент России Владимир Путин подписал 15 ноября указ о так называемом оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить признание в России товаров, произведенных в ОРДЛО, и создать для них одинаковые с российскими закупочные условия.