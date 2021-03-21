Ермак отреагировал на попытку России запретить военным стрелять в ответ

Предложения Козака в ОП назвали недопустимыми. Фото: "Эспрессо"

Украина не может согласиться на предложения заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака после последней видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал об этом в письме к "нормандским советникам". Текст письма получила "Українська правда".

Он сообщил, что украинская сторона внимательно ознакомилась с письмом Козака. Ее удивила своеобразная интерпретация итогов последней видеоконференции.

"Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", - пишет Ермак.

Отказ России от консультаций подгруппы в условиях эскалации ситуации свидетельствует об отсутствии ее реальной заинтересованности в соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

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"Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме", - говорится в тексте.

Украинская сторона готова к дискуссиям в любом формате для принятия конкретных решений.

Представитель России в переговорном процессе по Донбассу Дмитрий Козак предложил закрепить запрет сторон на открытие ответного огня без разрешения руководства. Письмо с соответствующими предложениями он прислал украинскому, французским и немецким коллегам.