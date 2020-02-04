Эксперт рассказал об условиях, на которых в разрушенный Донбасс будут вкладывать деньги

Пока не будет политического урегулирования ситуации на Донбассе, ни один инвестор не вложит деньги в регион.

"Это возможно только на межгосударственном уровне, ЕС в свое время пожелал присоединиться к восстановлению и предварительно обязался. Но большого желания не вижу, хотя в прошлом году были разговоры, что в случае выполнения Минских договоренностей создадут фонд. Пока нет действенной формулы, которая заинтересовала бы обе стороны, любые разговоры об экономическом восстановлении являются пустыми. Сам господин Ермак за последние несколько месяцев наработал себе неплохой актив, например газовые соглашения, которые были сделаны вне Медведчука и его команды. Это придало ему баллов в глазах президента", - говорит политолог Андрей Золотарев в комментарии Gazeta.ua.

Инвестировать деньги в украинский Донбасс будут только после того, как будет понятна ситуация.

"На каких условиях, какое законодательство, будет там политическая стабильность и безопасность в регионе - эти все вопросы интересуют инвесторов", - говорит он.

Автор: Украинские новости Пожилая женщина стоит напротив дома, который разрушили русские захватчики

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Месседж о поиске инвесторов направлен на электорат Зеленского.

"Если посмотреть на социологию, то видим, что 63% ожидают от Зеленского окончания войны. Часть желает мира через нашу победу, а часть хочет мира любой ценой. Но все ждут конца войны, о котором Владимир Зеленский заявил. Это сейчас очень сложно сделать, поэтому надо хотя бы показывать имитацию бурной деятельности. Это для новостной ленты", - говорит Золотарев.

Такие заявления не влияют на положение дел на оккупированных территориях.

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"Уход от дел Суркова влияет. Там будет региональное землетрясение, потому что за Сурковым пошли люди, которых хотели поставить на определенные должности", - добавляет политолог.

Надо демонстрировать, что на украинской части Донбасса лучше, чем на той, которую контролируют русские.

"Ребята на самокатах не могут это сделать, потому что нет денег. Что мы имеем - бюджет в 20 млрд долларов - не в чем себе не отказывайте. Именно поэтому экономические возможности не позволяют совершать восстановление Донбасса, чтобы показать, что с Украиной лучше", - говорит он.

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что о восстановлении Донбасса после боевых действий думают уже сейчас и ищут "доноров". "Может, в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом. Безусловно, мы уже сегодня говорим и думаем о развитии", - подчеркнул чиновник в интервью YouTube-канала KRYM.