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У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса

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У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
Озвучили план восстановления Донбасса. Фото: Сегодня

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что о восстановлении Донбасса после боевых действий думают уже сейчас и ищут доноров.

"Может в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб и там будут развиваться направления, которые мы даже не мечтали и не говорили об этом. Безусловно, мы уже сегодня говорим и думаем о развитии", - подчеркнул чиновник в интервью YouTube-канала KRYM.

На уточняющий вопрос о том, какие суммы денег понадобятся для этого Ермак четкого ответа дать не смог.

"Большие средства, мы понимаем это. Но, мы хотим сказать, что сегодня заканчивается работа по формированию со Всемирным фондом с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона. На восстановление Донбасса и так далее. Это наша территория, это наши люди, и это принципиально важно", - подытожил он.

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Ранее сообщалось, что рабочая группа по реинтеграции при президенте обсудила концепцию переходного правосудия. Этот документ должен решить большинство проблем, с которыми страна столкнется, когда завершится вооруженный конфликт и в состав Украины вернутся временно оккупированы и неподконтрольные территории.

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02
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