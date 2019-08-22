Дорого с украинцами воевать: ВСУ нанесли мощный удар по боевикам

За день до проведения операции защитники Украины получили информацию о том, что враг планирует осуществить артиллерийский обстрел позиций. Скриншот

Бойцы 54-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали боевиков в оккупированном Первомайске Луганской области.

Уничтожили немало российского имущества и 11 боевиков, сообщил волонтер Юрий Мисягин.

Метким выстрелом разбомбили вражеский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", командно-штабную машину, 2 боевые машины пехоты, 6 грузовиков "Урал", 4 грузовика "КамАЗ", грузовой кран и армейский внедорожник.

Операцию по уничтожению врага провели в середине июля, за неделю до объявления "хлебного перемирия".

"Всего 12 минут хватило боевой-разведывательной группе К-2 и команде "Министерства магии" из 54-й механизированной бригады, чтобы враг на себе почувствовал всю силу и мощь украинской пехоты. Вовремя полученная информация из штаба ОТУ "Север" о концентрации сил врага, грамотно и тайно проведенная разведка беспилотниками и дронами, начало операции в самое неожиданное время для врага, удар из разных мест и с разной дистанции, скорость и частота ударов, и постоянно корректирущийся огонь с воздуха - вот в чем залог успеха", - пишет волонтер.

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Бой состоялся 20 июля, до начале перемирия, уточняет волонтер.

Один украинский военный получил ранения 21 августа. За прошедшие сутки 7 раз боевики нарушили режим тишины, пишет штаб ООС в Facebook. Противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новомихайловки, Старогнатовки и Водяного из пулеметов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.