Обстрелы и ранения не прекращаются: последние новости с передовой

Один украинский военный получил ранения 21 августа. Фото: Еспресо.ТВ

Один украинский военный получил ранения 21 августа.

За прошедшие сутки 7 раз боевики нарушили режим тишины, пишет штаб ООС в Facebook.

Противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новомихайловки, Старогнатовки и Водяного из пулеметов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Лебединского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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Неподалеку от Авдеевки - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе группировки "Восток" за минувшие сутки стреляли дважды. Вблизи Водяного - со станкового противотанкового гранатомета.

У Новотроицкого стреляли из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе.