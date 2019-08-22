"Все сделали тихо" - показали видео уничтожения позиций боевиков

 
Ексклюзивы
1/5
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1242
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1692
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1674
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2106
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1926
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2322
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2061
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6849
Фото
Все фото
5
5
9
8
7
Наградили &quot;Народных Героев Украины&quot;
Наградили "Народных Героев Украины"
Прямо под носом врага состоялись военные тренировки авиации ООС
Прямо под носом врага состоялись военные тренировки авиации ООС
4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника
4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника
Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу
Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу
Видео
Все видео
"Все сделали тихо" - показали видео уничтожения позиций боевиков
"Все сделали тихо" - показали видео уничтожения позиций боевиков
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка
Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5454
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1926
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2322
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6849
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 531
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 08:29

"Все сделали тихо" - показали видео уничтожения позиций боевиков

  Комментировать
&quot;Все сделали тихо&quot; - показали видео уничтожения позиций боевиков
Украинские военные уничтожили две враждебные позиции.Фото - скриншот

Украинские военные на передовой в зоне ООС уничтожили практически одновременно 2 вражеские позиции.

Таков был ответ на постоянные враждебные обстрелы. Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин и выложил соответствующее видео. Как говорится в сообщении, боевики были уверены, что хорошо замаскировали свои позиции на господствующих высотах, откуда вели обстрелы. Поэтому чувствовали себя безнаказанными.

"Сиди себе на высоте, спокойно обстреливай укропов, а не соблюдай перемирие", - пишет Мисягин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обстрелы не прекращаются: последние новости с передовой

Однако бойцам ВСУ удалось "вычислить", откуда боевики ведут по ним огонь. Украинское командование приняло решение уничтожить обнаруженные вражеские позиции. Это бойцы ВСУ и выполнили, одновременно сделав два точных выстрела из ПТРК.

"Все сделали тихо и спокойно", - добавил Юрий Мисягин.

Когда именно были сняты эти кадры и за несоблюдение которого именно перемирие на Донбассе украинские военные наказали боевиков, Мисягин не сообщил.

В сети опубликовали видеозапись воздушного удара украинских военнослужащих по складу с техникой боевиков на Донбассе. Из записи ясно, что по помещению наносят три выстрела - с трех сторон и по центру идет черный дым.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Все сделали тихо" - показали видео уничтожения позиций боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 47503
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 35604
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 30917
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 23031
Загадочная смерть матери и ее сыновей в квартире: эксперты назвали причины
Загадочная смерть матери и ее сыновей в квартире: эксперты назвали причины Просмотров: 20061
Донбасс
Судья ДНР с поддельным паспортом хотела выехать из оккупированной зоны
Судья ДНР с поддельным паспортом хотела выехать из оккупированной зоны Просмотров: 108
Обстрелы и ранения не прекращаются: последние новости с передовой
Обстрелы и ранения не прекращаются: последние новости с передовой Просмотров: 99
В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе "наиболее эффективным"
В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе "наиболее эффективным" Просмотров: 72
Сообщили, кто заменит Бессмертного в Трехсторонней контактной группе
Сообщили, кто заменит Бессмертного в Трехсторонней контактной группе Просмотров: 2079
Мирный житель подорвался на мине
Мирный житель подорвался на мине Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
Голосов: 5150
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua