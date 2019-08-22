"Все сделали тихо" - показали видео уничтожения позиций боевиков

Украинские военные на передовой в зоне ООС уничтожили практически одновременно 2 вражеские позиции.
Таков был ответ на постоянные враждебные обстрелы. Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин и выложил соответствующее видео. Как говорится в сообщении, боевики были уверены, что хорошо замаскировали свои позиции на господствующих высотах, откуда вели обстрелы. Поэтому чувствовали себя безнаказанными.
"Сиди себе на высоте, спокойно обстреливай укропов, а не соблюдай перемирие", - пишет Мисягин.
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Однако бойцам ВСУ удалось "вычислить", откуда боевики ведут по ним огонь. Украинское командование приняло решение уничтожить обнаруженные вражеские позиции. Это бойцы ВСУ и выполнили, одновременно сделав два точных выстрела из ПТРК.
"Все сделали тихо и спокойно", - добавил Юрий Мисягин.
Когда именно были сняты эти кадры и за несоблюдение которого именно перемирие на Донбассе украинские военные наказали боевиков, Мисягин не сообщил.
В сети опубликовали видеозапись воздушного удара украинских военнослужащих по складу с техникой боевиков на Донбассе. Из записи ясно, что по помещению наносят три выстрела - с трех сторон и по центру идет черный дым.
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