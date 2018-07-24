Донецкий курорт повеселил сеть фотографиями с"креативными ресторанами"

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На оккупированном русскими боевиками донецком курорте Седово в этом сезоне открылся ряд новых точек фаст-фудов.

Кафе расположены в рыночных рядах в районе автовокзала. Об этом свидетельствуют видео, которыми отдыхающие делятся в социальных сетях, передают Донецкие новости.

"Месторасположение уже задает" тон "таких заведений - в большинстве своем они выглядят как закусочные, пивбары. Особенно этот колорит проявляется в вечернее время, когда и народа побольше, и музыка громче играет, и огоньки ярче. По словам отдыхающих, наиболее популярное место - "Папа пицца", - говорится в сообщении.

Новинка летнего сезона 2018 - открытие "ДонМака" ( "республиканского" аналога "Макдональдса").

"Но если в Донецке "ДонМаки ", работая на "национализированных" мощностях американской сети, стараются максимально приблизится к прототипу, то в Седово дали "маркетинговую" волю. По сути это обычный пивбар - с просмотром футбола, светомузыкой, громкого российской эстрадой и танцполом . И все это под "фирменную" закуску - бургеры, картофель-фри", - говорится в сообщении.

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Авторы отметили, что мусорные баки в седовском "ДонМаке" до сих пор сохранили первоначальную надпись "Макдональдса" на украинском языке "Дякуємо".

С оккупированной российскими наемниками-боевиками Горловки люди едут на отдых в Седово. Это - поселок в Донецкой области на берегу Азовского моря.