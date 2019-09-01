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воскресенье, 01 сентября 2019 18:30

До слез: девушка тронула историей любви с бойцом, который вышел из комы

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Пулеметчик Вадим Тимошенко, и его возлюбленная Елена празднуют уже третью годовщину свадьбы.

Они поженились как только парень вышел из комы после тяжелого ранения, рассказывают в Минобороны.

"Трудности есть у всех. Но главное, что Вадим рядом, к нему можно прижаться, его можно обнять, ему можно рассказать о своих переживаниях. Многие жены воинов такой возможности не имеют. А то, что не может говорить? Мы уже столько пережили вместе , настолько сроднились, что даже по взгляду все понимаем. Вадим не успеет посмотреть, а я уже иду и даю ему то, что нужно. Друзья часто удивляются: "Откуда ты знала? - Как откуда? "Он попросил". А еще он может ответить "да" или "нет" движением век. Так это непросто, иногда нужно задать миллион вопросов, чтобы попасть, но мы привыкли. Также с помощью алфавита общаемся, называю буквы, а он на нужной меня останавливает. Когда муж начинает намекать, что "отдай меня там куда-то", то я говорю ему, что вот когда встанешь, можешь пойти куда захочешь, но для этого надо встать", - рассказывает женщина.

Автор: Минобороны
  Супруги Елена и Вадим Тимошенко поженились сразу, как только парень вышел из комы
Супруги Елена и Вадим Тимошенко поженились сразу, как только парень вышел из комы

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Они встречались год, потом решили жить вместе. Арендовали квартиру, но прожили в ней всего 5 дней.

После вторжения российских войск на территорию Украины Вадим ушел на фронт.

Затем были постоянные телефонные разговоры.

В один из дней наши войска отбили атаку русской пехоты под Авдеевский промзоной. Возвращаясь домой Вадим подорвался на противотанковой мине.

"Написал сообщение, что пошел на задание и исчез. Прошло три часа, четыре ... Я пыталась себя как-то успокоить. Когда к вечеру он не позвонил, я начала звонить миллион раз и ему, и всем друзьям. Трубки никто не брал. В пять утра товарищ сказал, что все хорошо. Оказалось, что, получив ранения, он попросил ребят, чтобы мне ничего не говорили. И вот они все его послушали и просто ничего не говорили, а у меня уже половина головы поседела за эту ночь . Я потом еще долго ему это вспоминала. "Ты как думал, что через день вернешься и скажешь: "Ой , я просто забыл тебе позвонить! Нет, чтобы сразу все написать!" Потом товарищи начали путаться в показаниях и говорить: "Ты не волнуйся, главное, что живой". Никто не знал точно, где именно он находится, и я прошла семь кругов ада, пока разыскала его в Днепре . Там стало известно, что человек в сложнейшем состоянии, на аппарате искусственного дыхания, начались приступы, консилиумы врачей, поиски информации ", - рассказывает женщина.

Автор: Минобороны
  Супруги Елена и Вадим Тимошенко поженились сразу, как только парень вышел из комы
Супруги Елена и Вадим Тимошенко поженились сразу, как только парень вышел из комы

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Она вспоминает, как после свадьбы все смотрели на нее как на сумасшедшую, ведь парень не мог ни говорить, ни ходить.

В день, когда пулеметчик получил ранения, Елена места себе не находила. Говорит: еще утром было на душе не спокойно. В тот день наши воины отбили пехотный штурм

"Мы не строим иллюзий, а тяжело работаем над своим будущим. Кто-то скажет, что ничего не изменилось за три года. Часто говорят и пишут мне, что он и тогда лежал, и сейчас лежит, и тогда не мог самостоятельно поесть, говорить, и сейчас ... Вот столько сил, средств, денег потратили, а где результат? Да я помню Вадима тогда в реанимации и теперь ... сейчас он все чувствует, понимает, пусть с помощью и кривенько, но пытается делать шаги .. . Прогресс однозначно и останавливаться на достигнутом мы не будем. Вот недавно в тело мужа имплантировали своеобразную автоматическую помпу, которая поможет избавиться от боли и судорожных проявлений. Очень помогают побратимы Вадима. Когда стал вопрос с помпой, они за месяц помогли найти 600 тыс. гривен. А еще помогают отвлечься от будничных проблем - в прошлом году увезли нас на парад в День независимости, а еще - на концерт Океана Эльзы. Сама бы я этого не сделала ", - говорит она.

Публикуем поименный список погибших в августе 2019 защитников Украины. Нам известно о 8 военнослужащих, погибших в бою. Информация о некоторых - неполная.

Самым молодым из погибших в бою было по 20, самому старшему - 38.Самой острой была ситуация 6 августа, тогда Украина потеряла 4 бойцов и 1 получил ранения. 31 августа было больше всего обстрелов - 20. За месяц ранения получили 20 защитников Украины. 4, 7-9, 15-18, 23-24, 28-29 обошлось без раненых, по данным штаба Операции объединенных сил.Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 316 раз.

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