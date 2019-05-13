Для войны в лесу и болоте: у ВСУ создали уникальную бригаду

У ВСУ создали егерскую бригаду / фото илюстративное: Волынские новости

Для усиления обороны на северном направлении в Вооруженных силах Украины создана отдельная егерская бригада.

61 ОПЕБР появилась на базе 61 бригады Корпуса резерва, говорится в сообщении на Facebook воинской части.

"Согласно общей Директивы МОУ и ГШ ВСУ от 25 апреля 2019-го, 61 отдельная пехотная бригада Корпуса резерва была переведена в боевой состав как 61 отдельная пехотная егерская бригада из главной целью усиления обороны Украины на северной границе", - пишут представители бригады.

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Егерские подразделения предназначены для ведения боевых действий в лесной и болотистой местностях и комплектуются только военнослужащими контрактной службы, которые имеют опыт боевых действий, или гражданская деятельность которых имеет родство со спецификой бригады - охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств.

Егерская бригада приглашает желающих для прохождения службы. Наиболее приоритетными названы действующие и бывшие военнослужащие Сил специальных операций и военной разведки.

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