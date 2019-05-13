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понедельник, 13 мая 2019 10:30

Россия готовит наступление на Украину - Наев

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Россия готовит наступление на Украину - Наев
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Россия имеет планы по решительного наступления на Украину и может начать агрессию с более чем 10 направлений на линии соприкосновения на оккупированном Донбассе. Однако Вооруженные силы готовы к такому сценарию и могут дать жесткий ответ врагу.

Россия не отказалась от своих агрессивных намерений в отношении Украины, а наоборот - планирует обострения конфликта, рассказал ТСН бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Непосредственные такие планы у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более 10. Предполагаем ответные - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать. Также отслеживаем опасные участки границы Луганской области и России, Азовского моря в пределах ООС. На всех этих направлениях готовы реагировать на активные действия врага", - подчеркнул Наев.

Также рассказал, что знал о подготовке выдачи Россией паспортов для жителей оккупированных территорий Донбасса за 3,5 месяца до начала процесса.

Кремль сначала собирал информацию, чтобы определить очередность выдачи своего гражданства, Прежде всего, его должны были получить руководители, потом все руководство "армий" врага, 1 и 2 корпусов.

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Наев определил эту провокацию России против Украины с паспортизацией Донбасса как военно-политическую акцию.

"С одной стороны, Российская Федерация показывает, что "мы рядом и мы вмешиваемся в дела Украины", якобы таким образом показывая свое превосходство. С военной точки зрения, если население будет состоять из российских граждан, существует угроза, что Россия захочет их "защитить" не только политическим путем", - добавил генерал-лейтенант.

11 тыс. российских военных находится в Крыму и 11 тысяч - на оккупированном Донбассе.

Но это не считая местных боевиков. Всего в Крыму и на Донбассе сейчас находится около 75 тыс. оккупационных военных.

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Дата
13
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