Для военных построили новый лагерный городок

Для Украины лагерный городок такого типа является уникальним.Фото: Facebook

На полигоне "Широкий лан" построили новый лагерный городок.

Условия проживания в нем испытали военнослужащие Отдельной мотопехотной бригады им.Кошового атамана Костя Гордиенко. Об этом сообщает Минобороны.

"Этот военный городок созданный по новым подходам и является уникальным для Украины.

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Здесь построили 11 казарм, 10 для мужчин и одна для женщин-военнослужащих, контрольно-пропускной пункт, столовую, 2 волейбольных и 2 футбольных площадки, спортивную площадку с тренажерами, строевой плац", - говорится в сообщении.

Городок обеспечено видеонаблюдением, собственной котельной и автономным водоснабжением из собственных скважин.

Кроме того, здесь высадили около 750 деревьев и кустов и обустроили газоны.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе отчиталась о выявлении масштабных минных заграждений в количестве не менее 405 противотанковых мин, установленных на оккупированных территориях пророссийскими боевиками.