Дезертиров не будет учитывать в численности ВСУ

Дезертиров будут наказывать по-новому / фото: Народная правда

Верховная Рада внесла правки о дезертиров в закон о военной службе.

Теперь дезертиры не будут учитываться в численности ВСУ, но сохранят статус военнослужащих до окончания суда, сообщает Лига.

Законопроект №1227 о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе принятый Верховной Радой во втором чтении и в целом.

"За" проголосовали 287 нардепов, "против" - 0, воздержались 6, не голосовали 91.

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Также депутаты увеличили срок службы по контракту для военных, высшие военные учебные заведения по специальностям летного состава авиации вдвое - с 5 до 10 лет, с возможностью продления на срок от 5 до 10 лет.

По состоянию на начало 2019 около 9300 военнослужащих дезертировали из украинской армии.

Верховная Рада обновила закон о материальной ответственности военнослужащих. Им определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности за уничтожение, повреждение, создание недостатка, хищения или незаконное использование военного и иного имущества.