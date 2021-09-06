Дело МН17: Россия отказала в допросе подозреваемых боевиков ДНР

Боевиков должны были допросить по делу отставного офицера военной разведки армии России Олега Пулатова. Фото: tsn.ua

Россия отказалась организовать допрос "главы разведки" ДНР Сергея Дубинского и "министра обороны" ДНР Игоря Гиркина в качестве свидетелей двух обвиняемых по делу о сбитии в июле 2014 года самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области.

Сейчас суд в Гааге рассматривает четыре отдельных дела в отношении обвиняемых, сообщает "Суспільне".

"Суд получил от следственного судьи ответ на письмо с просьбой к российской власти заслушать обвиняемых Гиркина, Дубинского и Леонида Харченко, если они находятся в РФ, как свидетелей по делу отставного офицера военной разведки армии России Олега Пулатова. Российские власти отклонили просьбу", - заявил судья Фредерик Стейнхаус на последнем заседании в Гааге.

Москва объяснила отказ тем, что УПК РФ запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать в роли свидетеля по тому же делу.

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Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014-го. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежащим 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. В суде по делу о катастрофе заслушали несколько новых записей радиоперехвата руководства ЛНР и ДНР. В них подробно обсуждается транспортировка зенитно-ракетной установки "Бук" по своей территории в день, когда самолет был сбит. В суде проиграли записи переговоров Дубинского с "заместителем командира" батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, переговоры Дубинского и Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского с подчиненными в разведбате.