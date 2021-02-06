Если Россия признает причастность к трагедии МН17, то признает и свою агрессию против Украины - Bellingcat

Российская сторона просто думает о сохранении лица - Хиггинс. Фото: bbc.com

Россия будет вынуждена признать свою агрессию против Украины, если признает свою причастность к сбивания над Донбассом самолета рейса МН17.

Об этом заявил основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat британец Элиот Хиггинс во время онлайн-конференции, посвященной теме МН17.

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"Если Россия признает свою причастность к трагедии МН17, тем самым она признает свою агрессию против Украины. А также годы дезинформации и пропаганды, которую она навязывала мира и своему народу.

Российская сторона просто думает о сохранении лица. Сейчас идет много судебных дел в различных судах, а им действительно очень трудно сказать, что на самом деле это был запуск российской ракеты, и мы действительно попали в MH17", - отметил Хиггинс.

Он отметил, что во время судебного процесса по делу МН17 обнародуется еще больше информации и новых доказательств, и тогда все поймут, кто на самом деле виноват в трагедии.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.