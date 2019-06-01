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Дело МН17: родственники погибших требуют у премьер-министра Малайзии разъяснений

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Дело МН17: родственники погибших требуют у премьер-министра Малайзии разъяснений
На фотографии одетые в российскую форму террористы группировки ДНР позируют на фоне обломков малазийского пассажирские самолета, который они сбили летом 2014 года. Фото: Фокус.ua

Рабочая группа, расследующая катастрофу малазийского самолета MH17 заявили о возмущении заявлениями премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада.

В комиссии находятся родственники погибших, которые считают, что его реакция это неуважение к их горю, сообщает RTL Nieuws.

"Рабочая группа, состоящая из родственников жертв, погибших в катастрофе 17 июля 2014 года, требуют разъяснений от премьер-министра Махатхира Мохаммада", - говорится в сообщении.

От премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада требуют разъяснить свою позицию.

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"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, рейс Амстердам-Куала-Лумпур, сбили на Донбассе недалеко от Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров были нидерландцами, а также гражданами других 17 стран, в том числе 38 погибших - из Австралии.

Официальное следствие обвинило российских военных в катастрофе МН17, который сбили в небе над Донецкой областью. По данным следствия, к транспортировке "Бука", которым сбили самолет, причастны военные 53 зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России из Курска. Все машины, сопровождающие ракетную систему, также принадлежали ВС России.

Дело о катастрофе МН17 будет рассматривать суд в Нидерландах. Международного уголовного суда не будет - из-за вето России в Совете Безопасности ООН создать такой трибунал не удалось.

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, который выступает за развитие торгово-экономических отношений с Россией, заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом Боинг MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Мохамад признал, что лайнер был сбит российской ракетой, однако заявил, что Международная следственная группа якобы не установила, кто именно ее выпустил

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