Дело MH17: премьер Малайзии решил, что Россия никого не сбивала

Премьер Малайзии решил, что Россия невиновна в деле MH17. Фото: nv.ua

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, который выступает за развитие торгово-экономических отношений с Россией, заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом Боинг MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Мохамад признал, что лайнер был сбит российской ракетой, однако заявил, что Международная следственная группа якобы не установила, кто именно ее выпустил, - пишет Malai Mail.

"Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, была российской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили русские. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты", - заявил Махатхир Мохамад.

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Слова премьера Малайзии противоречат официальному докладу, представленному 24 мая 2018 года в Нидерландах.

Согласно документу, следствие установило не только происхождение ракеты, которая сбила Боинг, но и то, что ЗРК Бук, из которого ее выпустили, принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске.

Еще одним аргументом в пользу того, что РФ не могла сбить пассажирский лайнер, по мнению Мохамада, является то, что россияне "военный народ" и очень "дисциплинированная".

"Не думаю, что сторона с таким высоким уровнем дисциплины ответственная за запуск ракеты", - говорит премьер Малайзии.

Нидерланды и Австралия ведут переговоры с Россией относительно ответственности за сбивание Boeing рейса MH17 в небе над Украиной летом 2014-го года. В деле есть прогресс, сообщили на совместной пресс-конференции в Сиднее представители обоих правительств, передает Голос Америки.