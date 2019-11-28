Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога

Киевский апелляционный суд изменил сумму залога для фигуранта дела о хищении бронежилетов генерал-майору Дмитрию Марченко.
Также суд рассмотрел апелляцию адвокатов на его арест и содержание под стражей, пишет Цензор.Нет
Дмитрия Марченко будут содержать до 3-го января, а сумма залога, которую можно внести, составляет 20 млн.грн.
Ранее сумма залога достигала 75 млн.грн.
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Начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал-майору ВСУ Дмитрию Марченко, двум его заместителям и двум начальникам отдела 5 ноября объявлено подозрение в поставках в войска некачественных бронежилетов. В ГБР утверждают, что эти должностные лица осуществили закупку 20 тысяч некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн.
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