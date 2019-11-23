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суббота, 23 ноября 2019 18:07

Генштаб и Минобороны проверят сразу несколько партий бронежилетов - Хомчак

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Генштаб и Минобороны проверят сразу несколько партий бронежилетов - Хомчак
"Никаких жалоб на надежность бронежилетов от военнослужащих не поступало", - говорит начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал-майору ВСУ Дмитрию Марченко, двум его заместителям и двум начальникам отдела 5 ноября объявлено подозрение в поставках в войска некачественных бронежилетов. В ГБР утверждают, что эти должностные лица осуществили закупку 20 тысяч некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн.

"Вместе с Министерством обороны, Генштаб намерен провести независимую экспертизу сразу нескольких партий этих защитных средств, которые поступали в Вооруженные Силы до и после этой "проблемной партии ", - рассказал руководитель Генерального штаба, генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщает Укринформ.

"Генеральный штаб никоим образом не вовлечен в это расследование, этим занимаются соответствующие ведомства. Но мы беседовали по этому поводу с министром обороны, и приняли решение заказать независимую экспертизу не только этой партии, большую часть которой уже изъяли, и которая находится где-то в Государственном бюро расследований. Планируется взять на экспертизу несколько предыдущих партий, и тех, которые поступали после указанной партии бронежилетов. Мне нужно понимать, что имеют военнослужащие, которые сейчас на войне, чем и как они защищены ", - сообщил Хомчак.

Он отметил, что все "проблемные" бронежилеты - около 20 тысяч - изъяты из использования. Ажиотажа или паники по этому поводу в войсках не имеется, никаких жалоб на надежность бронежилетов от военнослужащих не поступало.

В то же время, генерал-лейтенант Руслан Хомчак выразил сомнение относительно меры пресечения, который был выбран для представителей Вооруженных Сил, которых подозревают в причастности к поставке некачественных бронежилетов.

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11 ноября Печерский суд избрал генерал-майору Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в 76 млн грн.

13 ноября суд избрал меры еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

15 ноября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнем фигуранту "дела бронежилетов" Михаилу Каморянскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью залога в размере 76 млн 840 тыс. грн.

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23
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