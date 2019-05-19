Четверо раненых украинских воинов - российские оккупанты продолжают стрелять

За минувшие сутки оккупанты ранили четырех украинских военных. Фото: Zik

За прошедшие сутки, 18 мая, четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Российские оккупанты 18 раз нарушали режим прекращения огня. Использовали запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибров 152 и 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции украинских военных - вблизи Песков, Авдеевки, населенного пункта Новоселовка Вторая, Марьинка и Пищевик.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции воинов ООС обстреляли 8 раз - вблизи населенного пункта Новотошковское, Крымское, поселка городского типа Южное и у населенного пункта Станица Луганская.

18 мая украинские военные уничтожили двух оккупантов, еще трех ранили, свидетельствуют данные разведки ООС.

С начала суток враг из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное. Потерь среди военнослужащих нет.

В сети показали работу минометной батареи "Азова", который находится в зоне проведения операции Объединенных сил. На видео зафиксировано контрбатарейный огонь по вражеским 122-мм буксируемым гаубицам Д-30.