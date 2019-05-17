Работа "Азова" на нуле: минометы отряда уничтожили вражеские гаубицы

В сети показали работу минометной батареи "Азова", который находится в зоне проведения операции Объединенных сил
На видео зафиксировано контрбатарейный огонь по вражеским 122-мм буксируемым гаубицам Д-30, сообщает mil.in.ua.
Также показана ликвидация боевых машин пехоты противника.
В феврале стало известно о возвращении батальона тактической группы отряда "Азова" на передовую.
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В конце апреля украинские армейцы ответили противнику и уничтожили их позицию 120-мм минометов.
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