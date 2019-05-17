Работа "Азова" на нуле: минометы отряда уничтожили вражеские гаубицы

Минометы "Азова" уничтожили вражескую артиллерию и позиции / фото: Азов

В сети показали работу минометной батареи "Азова", который находится в зоне проведения операции Объединенных сил

На видео зафиксировано контрбатарейный огонь по вражеским 122-мм буксируемым гаубицам Д-30, сообщает mil.in.ua.

Также показана ликвидация боевых машин пехоты противника.

В феврале стало известно о возвращении батальона тактической группы отряда "Азова" на передовую.

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В конце апреля украинские армейцы ответили противнику и уничтожили их позицию 120-мм минометов.