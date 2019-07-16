Чем Россия решила отвлечь внимание Совбеза ООН от годовщины трагедии MH17

Россия хочет обсудить украинский языковой закон в Совбезе ООН. Фото: images.unian.net

Российская Федерация накануне пятой годовщины сбивания малайзийского "Боинга" рейса MH17 в небе над Донецкой областью пытается отвлечь внимание от этой трагедии.

Делает она это тем, что инициирует обсуждение закона об украинском языке на заседании Совета безопасности ООН - заявили в украинском МИД.

"Чтобы отвлечь внимание от MH17, Россия пытается начать обсуждение закона об украинском языке на Совете безопасности ООН. Однако, Россия имеет единый язык в наличии: язык силы. Несмотря на это, справедливость будет установлена, и Россия заплатит за катастрофу MH17", - убеждены в МИД.

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Сегодня в 17.00 по киевскому времени начнется заседание Совета безопасности ООН по вопросам относительно закона Украины о функционировании украинского языка как государственного.

Россия не признает результаты расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалинии рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.