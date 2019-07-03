Путин отвергает результаты расследования по MH17

Путин заявил премьеру Нидерландов, что Россия отвергает расследование MH17 / фото: Главком

Россия не признает результаты расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалинии рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте во время встречи на полях саммита G20 в городе Осака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

"Я могу подтвердить этот разговор: это было очень короткое общение на ногах, в кулуарах. Кроме премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие разговоры практически со всеми участниками этого саммита", - сказал представитель президента РФ.

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"Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно ясна, она последовательна, и, конечно, она основывается на том, что вряд ли можно воспринимать расследования, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Такие тезисы постоянно на разных уровнях доводятся до наших (российских - ред.) Визави в Нидерландах и других странах", - добавил он.

В Нидерландах назвали имена 4 причастных к катастрофе МН17. Это Леонид Харченко - украинец, воевал на стороне "ДНР", Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР", именно его считают организатором боевого применения установки. Олег Пулатов - подполковник запаса российских НДС, причастен к перевозке "Бука", который занимался организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.