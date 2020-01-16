Человек должен после окончания школы пройти призывную службу - Бутусов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уменьшил призывной возраст с 20 до 18 лет.

Военный эксперт, главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в интервью Gazeta.ua рассказал о том, почему этот шаг является правильным.

Автор: Гордон "Уменьшение призывного возраста я считаю оправданным", - Юрий Бутусов

Почему Зеленский уменьшил призывной возраст?

Это правильная идея. Логика президента в силовом секторе мне не понятна, никакими документами это не предполагается, но уменьшение призывного возраста я считаю оправданным.

Что даст такое уменьшение призывного возраста для армии?

Гражданин Украины должен после окончания школы пройти призывную службу, а не разрывать все на период, когда служить идет после окончания института, когда-бы надо уже работать. Это нелогично и поэтому это исправили.

Срочная призывная служба необходима нашей стране во время войны, потому что дает мобилизационный ресурс для страны. То, что она слишком долго, плохо организована, да, но это уже вопрос выполнения. Сейчас речь идет об организации условий, а они должны быть с 18 лет. А то, что она плохо организована - вопрос, которым должен заниматься президент.

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Автор: Коломия сьогодні "Облавы устраивают для того, чтоб то, кто не хочет идти в армию, просто откупались", - Юрий Бутусов

Не грозит нам массовое уклонение?

Нет, я не думаю, потому что призывная служба сейчас - абсолютно добровольное дело. Случаи, когда кого-то куда-то тянут единичные и даже в таком случае означает то, что юноша пойдет служить. Эти облавы устраивают для того, чтобы те, кто не хочет идти в армию, просто откупались. Призываются только те, кто действительно хочет.

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