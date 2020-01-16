Макрон выступил за примирение мира с Путиным

"Если ждать решения всех замороженных конфликтов", - сказал Эммануэль Макрона Фото: ТСН

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает войну в Донбассе по причине ухудшать с Россией отношения.

Добавил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину, пишет французское издание RFI.

"Я не сказал бы, что это была особая событие среди других. Это было созревшие решения, историческое и стратегическое убеждения", - сказал президент Франции.

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"Если ждать решения всех замороженных конфликтов", то не хватит времени. Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы начать двигаться вперед, то можно ждать долго ", - считает он.

В результате обстрела, который устроили русские оккупанты в зоне ООС погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС.