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среда, 15 января 2020 12:07

Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины

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Голливудские звезды &quot;снялись&quot; в ролике в поддержку Украины
Благодаря цифровым технологиям удалось достичь портретного сходства с такими актерами как Ник Пратт, Морган Фриман и Питер Динклэйдж. Фото: скрин из видео

В сети появился шуточный ролик, сделанный в поддержку Украины, на основе патриотической комедии "Наши котики".

Видео создали с помощью цифровых технологий, благодаря которым удалось достичь портретного сходства с такими актерами как Ник Пратт, Морган Фриман и Питер Динклэйдж.

В начале ролика, как в фильме рассказывается о бойцах АТО, прототип Моргана Фримана слышит звук взрыва и идет в бой.

"Слава Украине! Черт, я сейчас покажу тем грязным путинофилам, кто здесь хозяин!", - говорит он.

Кроме того, другие персонажи заявляют, что хотят быть добровольцами АТО, ведь туда идут лучшие люди.

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Создатели украинской комедии "Наши котики" презентовали трейлер фильма. Опубликовали его на канале в YouTube.

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