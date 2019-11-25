Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"

События фильма рассказывать о событиях 2014-го. Фото: vchasnoua.com

Создатели украинской комедии "Наши котики" презентовали трейлер фильма.

Опубликовали его на канале в YouTube, сообщает пресс-служба Госкино.

"Фильм рассказывает о 2014 году, разгар гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. На позициях к ним присоединяется журналистка, которая выполняет секретное задание. Никто не имеет боевого опыта, ничего не знают о намерения командования, и на территории почти не ориентируются. Но именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага. Отвага, мужество, немного гипноза и фирменный юмор - взрывная смесь для "теплой встречи", - говорится в описании к фильму.

Комедию создали кинокомпании "Бедлам Продакшн" - США, "Директория Кино" - Украина, "Банесто Продакшн" - Канада при поддержке Украинского культурного фонда и Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Кинотеатральный релиз ленты намечен на 30 января 2020 год.

Роли сыграли Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Ярослав Федорчук, Вера Климковецкая, Дмитрий Ярошенко, Михаил Кукуюк.

Автор сценария и режиссер-постановщик - Владимир Тихий. Продюсеры - Марк Супрун, Игорь Савиченко, Владимир Тихий, Дмитрий Кожема, Степан Бандера, Ульяна Супрун.

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По словам Владимира Тихого, за пять лет существенно изменились Украинская армия и украинское культурное пространство, впрочем художественное осмысление событий 2014-2015 годов остается сверхактуальным.

"Именно рожденные в горниле противостояния агрессору, современные украинские архетипы ложатся в основу модернового украинского контекста. И художественная речь, которую мы используем в этих рефлексиях, является соответствующей духу и идее рождения гражданского общества Украины. Этот язык свободна от эстетики и средств соцреалистической псевдогероики, которая, по сути, лишь углубляет как личные, так и социальные травмы", - говорит режиссер.

Психологи доказали, что юмор - это защитное свойство нашего сознания. Смех позволяет легче воспринимать страшную реальность, не поддаваться отчаянию, а достигать поставленной цели.

"На собственном опыте мы убедились в справедливости этих слов. На комедии о войне ждали, ждут и будут ждать наши бойцы как в действующих частях, так и в "запасе", уже в гражданской жизни. А вместе с ними их родные, близкие, знакомые... Вся наша страна", - говорит продюсер Игорь Савиченко.

На этой неделе в украинском прокате появится продолжение суперхита Disney Ледяное сердце II и Идеальная ложь с легендарными Хелен Миррен и Иеном Маккелленом. Также на экранах покажут украинский фильм История Лизы, права на который купил HBO, и Мидуэй режиссера Роланда Эммериха.