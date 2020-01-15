Мир любой ценой: на Донбассе российские военнослужащие убили украинского бойца

Внаслідок обстрілу загінув український воїн. Фото: РБК

В результате обстрела, который устроили русские оккупанты в зоне ООС погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает штаб ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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9 января на фронте российско-украинской войны погиб украинский воин, еще один получил ранения.

Около 23:00 оккупанты начали обстрел из стрелкового оружия позиций 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов он скончался в больнице.