Украинцев заставят отступить: Зеленский и Меркель говорили о разведении

Владимир Зеленский разговаривал с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Украины заявил, что украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения, пишет пресс служба президента.

Зеленский выразил свою обеспокоенность выполнением режима полной тишине на Донбассе.

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16 января в Минске Украина будет активно работать для продвижения мероприятий о полном прекращении огня.

При пересечении КПВВ за 2019 год умерло 27 человек.

"По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмана Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста", сообщил правозащитник Павел Лисянский со ссылкой на данные представительства Офиса омбудсмана.