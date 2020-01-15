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среда, 15 января 2020 01:46

Обнародовали статистику смертей на КПВВ Луганщины и Донетчины

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Обнародовали статистику смертей на КПВВ Луганщины и Донетчины
На КПВВ за год умерли 27 человек. Фото: ZMINA

При пересечении КПВВ за 2019 год умерло 27 человек.

"По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмана Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста", сообщил правозащитник Павел Лисянский со ссылкой на данные представительства Офиса омбудсмана.

Правозащитник обратился к властям с просьбой обеспечить постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ.

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С 28 ноября начали действовать новые правила пересечения линии разграничения.

Они работают только на украинских контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ), расположенных на линии разграничения. На контрольно-пропускных пунктах ЛДНР собственные правила. Поэтому закон на них не действует.

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