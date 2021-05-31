Бывший главарь ДНР баллотируется в Госдуму от партии Путина

В Государственную думу Российской Федерации от президентской партии "Единая Россия" баллотируется экс-главарь террористов так называемой ДНР Александр Бородай.

Об этом в Twitter сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. Также он показал скриншот с сайта провластной партии России.

Автор: twitter.com/den_kazansky Денис Казанский сообщил, что экс-главарь ДНР Бородай будет баллотироваться в Госдуму от партии Путина

Бородай намерен избираться от Ростовской области. В его биографии указано, что в настоящее время он занимает должность заместителя гендиректора по развитию в ООО "Царьград".

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В то же время Бородай возглавляет правление "Союза добровольцев Донбасса", членами которого являются российские боевики.

Автор: twitter.com/den_kazansky Денис Казанский сообщил, что экс-главарь ДНР Бородай будет баллотироваться в Госдуму от партии Путина

Для Бородая избрания в Госдуму РФ это не только возможность публичной легитимизации его политического статуса. Фактически, таким образом он станет представителем боевиков ДНР в российском парламенте.

Россияне превратили боевиков в политическую силу и планируют прикрыть ими свою регулярную армию. На оккупированной части Донбасса 10 мая прошел форум боевиков. В итоге Александр Бородай - россиянин, первый "премьер-министр" ДНР - заявил о намерении баллотироваться в Государственную Думу России.