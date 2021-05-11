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вторник, 11 мая 2021 12:14

Путин зовет боевиков у Госдуму

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Путин зовет боевиков у Госдуму

Россияне превратили боевиков в политическую силу.

Планируется превратить их в политическую силу и прикрыть ими свою регулярную армию, такое мнение Gazeta.ua высказал сопредседатель ОО Правое Дело Дмитрий Снегирев.

На оккупированной части Донбасса 10 мая прошел форум боевиков. В итоге боевик Александр Бородай заявил о намерении баллотироваться в Государственную Думу России.

"Это представительный форум. Кроме террориста Александра Бородая туда позвали и Молосиева, которые были идеологами Новороссии и финансировали этот проект. Присутствовали их так называемые полевые командиры", - говоритСнегирев.

Он предполагает, что сборы происходят на фоне возможных обострений на востоке.

"Дело, впрочем, что этот так называемый союз добровольцев Донбасса подписал меморандум с Единой Россией. То есть россияне повышают их субъектность и выводят на политическую арену как отдельный политический проект. Кремль будет использовать их, чтобы просовывать свои политические тезисы о ситуации на Донбассе . То есть это будет дело не Пескова, а их ", - говорит эксперт.

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Для оккупантов это решает вопрос мобилизации их так называемых добровольцев в случае обострения.

"Закрепляется государственная поддержка боевиков в моменте подготовки. На момент эскалации введут регулярную армию", - заключает эксперт.

777 нарушений режима прекращения огня на Донбассе зафиксировала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 7 мая.

Большинство нарушений были в Донецкой области, заявили в отчете Мониторинговой миссии ОБСЕ от 8 мая.

Автор: София Староконь
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