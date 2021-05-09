Более 25 тысяч: ОБСЕ посчитала нарушения тишины от начала перемирия на Донбассе

В Донецкой области зафиксировали 663 нарушения "тишины", в частности 104 взрывы. Фото: пресс-служба ООС

777 нарушений режима прекращения огня на Донбассе зафиксировала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 7 мая.

Большинство нарушений были в Донецкой области, заявили в отчете Мониторинговой миссии ОБСЕ от 8 мая.

В Донецкой области зафиксировали 663 нарушения "тишины", в частности 104 взрывы. Большинство из них произошли у неподконтрольных населенных пунктов Спартак, Петровская и южнее Донецкой фильтровальной станции. 6 мая миссия ОБСЕ зафиксировала 160 нарушений в Донецкой области.

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В то же время, в Луганской области были 144 нарушения режима прекращения огня, среди которых 7 взрывов. Эксперты говорят, что большинство нарушений произошли неподалеку неподконтрольного Луганска и они связаны с учениями с боевой стрельбы.

В миссии утверждают, что это является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года. Оно запрещает обучение по боевой стрельбе в зоне безопасности. Всего с начала "перемирия" 27 июля 2020 года и до вечера 7 мая ОБСЕ насчитала 25 621 нарушения "тишины" на Донбассе, среди которых: 8203 взрывы, 3307 неопределенных боеприпасов в полете, 206 вспышек дульного пламени, 86 осветительных ракет и 13819 очередей и выстрелов.

За прошедшие сутки, 8 мая, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате наши защитники и гражданское население не понесли потерь. Оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра вблизи поселка Южное. Два раза вооруженные формирования России обстреливали из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз - у Опытного.