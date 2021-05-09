Чудом никто не пострадал: россияне обстреляли жилой сектор Марьинки

За прошедшие сутки, 8 мая, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил девять раз нарушили режим прекращения огня.

В результате наши защитники и гражданское население не понесли потерь, сообщает пресс-центр ОС в утренней сводке.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра вблизи поселка Южное. Два раза вооруженные формирования России обстреливали из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз - у Опытного.

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У поселка Новгородского российские наемники стреляли в сторону позиции наших защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а у поселка Золотое-4 - с станковых противотанковых гранатометов.

С противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов враг стрелял дважды у Марьинки. Также вооруженные формирования РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру города.

Украинская армия открывала огонь, реагируя на обстрелы противника. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

На семь часов утра с начала дня 9 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

В госпитале Львова от пулевого ранения головы скончался младший сержант Юрий Опрышко. Он получил ранения 9 апреля в районе села Старогнатовка Донецкой области. Мужчина был 1978 года рождения. Он уроженец Полтавской области, военнослужащий штурмового батальона "Айдар" в составе 53-й механизированной бригады, сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.