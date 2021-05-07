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пятница, 07 мая 2021 19:51

Военный умер после пулевого ранения

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Военный умер после пулевого ранения
Юрий Опрышко умер в госпитале. Фото: "Цензор.нет"

В госпитале Львова от пулевого ранения головы скончался младший сержант Юрий Опрышко.

Он получил ранения 9 апреля в районе села Старогнатовка Донецкой области. Мужчина был 1978 года рождения. Он уроженец Полтавской области, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, сообщило Полтавское областное ТЦК и СП.

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"Сегодня перестало биться сердце воина из Полтавщины - младшего сержанта Опришка Юрия Леонидовича. Юрий Леонидович получил пулевое ранение в голову 9 апреля вблизи Старогнатовки, оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом - во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. 10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание с защитником", - говорится в сообщении.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации в районе поселка Пески, в Донецкой области, 6 мая от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью, погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

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